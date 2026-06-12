İran'dan anlaşmayla ilgili dikkat çeken çıkış: Hürmüz'ün yönetimi savaş öncesinden farklı olacak

ABD ile İran arasında belirsizlikler sürse de anlaşma ihtimali güçlü bir şekilde kendini gösteriyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerde ele alınan konuların ve nihai maddelerin hem genel çerçevede hem de ayrıntılı şekilde taraflarca kabul edildiğini ifade etmişti.

Bugün de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasındaki nihai anlaşma metninin hazırlandığını ve anlaşma sağlandığını açıkladı.

İran'dan müzakere açıklaması

Bu gelişmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mutabakat zaptının ilk adım olacağını ifade eden Erakçi, "Eğer uygulanmazsa nükleer müzakereler yapılmayacak." dedi.

"Hürmüz'ün yönetimi savaş öncesinden farklı olacak"

ABD'nin ambargoyu sona erdirmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının mutabakat zaptının bir parçası olduğunu söyleyen Erakçi, Hürmüz'ün yönetiminin savaş öncesinden farklı olacağını, boğazın egemenliğinin Umman ve İran'a ait olacağını belirtti.

Erakçi, yakında İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin ortak bir bildiri yayınlayacağını ifade ederek, "Uluslararası hukuka göre Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınması mümkün değil, ancak hizmet bedeli tahsil edilecek ve bu durum müzakerelerde teyit edilecek." dedi.







