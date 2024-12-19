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İşgalci canlı canlı yakacaktı

İşgalci canlı canlı yakacaktı

04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Terör devleti İsrail, Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinde yaşayanlardan sığındıkları bölgeyi terk etmelerini istedi.
Terör devleti İsrail, Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinde yaşayanlardan sığındıkları bölgeyi terk etmelerini istedi.

Gazze'nin kuzeyinde işgalci İsrail ordusunun açtığı ateş sonucunda Kemal Advan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu hastanenin yoğun bakım ünitesinde yangın çıktığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan ve dumanların yükseldiği servisin önünde çekilen bir videoda Ebu Safiyye, "aniden ve çılgınca" çeşitli türde silahlarla hastanenin yoğun bakım ünitesinin bulunduğu bölgeye ateş açıldığını belirterek, İsrail güçlerinin yoğun bakım ünitesini özellikle hedef aldığını ve açık bir şekilde bu bölgeye ateş açtığını vurguladı. Yoğun bakım ünitesindeki durumu vahim ve tehlikeli olarak nitelendiren Ebu Safiyye, hastane çalışanlarının, İsrail ordusunun su tanklarını ve su şebekesini hedef almasından bu yana 8 gündür su sıkıntısı çeken hastanede, yangını basit araçlarla söndürmeye çalıştığını ifade etti. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, "Şu anda yoğun bakım ünitesi hizmet dışı ve durum felaket boyutunda. 75 günden fazla bir süredir sağlık sistemi ve çalışanları için dünyadan koruma talep ediyoruz ama henüz bir yanıt alamadık." şeklinde konuştu. Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından paylaşımında, Gazze'de Bureyc Mülteci Kampı'nın bazı bölgelerinde yaşayanlardan sığındıkları bölgeyi terk etmelerini istedi.


#Gazze
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