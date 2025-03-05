İşgalci İsrail askerlerinin Ramallah'ta düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı. Açıklamada, ikisi gerçek mermiyle, ikisi darp sonucu yaralanan söz konusu Filistinlilerin tedavileri için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin birçok mahallesine baskın düzenleyerek, evlerde ve dükkanlarda arama yaptı.
İsrail askerleri bölgeden çekilmeden önce biri kadın, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin Kızılayı da ekiplerinin, İsrail askerlerinin el-Bire bölgesine düzenlediği baskında yaralanan 4 kişiye müdahale ettiğini bildirdi.
Açıklamada, ikisi gerçek mermiyle, ikisi darp sonucu yaralanan söz konusu Filistinlilerin tedavileri için hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na da baskın düzenledi.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kamptaki Haşşaşin Mahallesi'ndeki bir evi kuşattığını ve en az bir genci gözaltına aldığını ifade etti.
İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.
Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.
İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.
İsrail, 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki BatıŞeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.
Bu görüntüler, 2002'de İkinci İntifada sırasında İsrail ordusunun Batı Şeria'da yürüttüğü "Savunma Kalkanı" ismi verilen saldırıları anımsatmıştı.