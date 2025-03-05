İşgalci İsrail askerlerinin Ramallah'ta düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentinin birçok mahallesine baskın düzenleyerek, evlerde ve dükkanlarda arama yaptı.

Filistin Kızılayı da ekiplerinin, İsrail askerlerinin el-Bire bölgesine düzenlediği baskında yaralanan 4 kişiye müdahale ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin kamptaki Haşşaşin Mahallesi'ndeki bir evi kuşattığını ve en az bir genci gözaltına aldığını ifade etti.