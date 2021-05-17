Dünya İşgalci İsrailden yalanlarla katliam
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İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) "Hamas Gazze’de sivil alanlara roket atar yerleştiriyor" diyerek paylaştığı görüntü, işgalci İsrail güçlerine ait çıktı. "Hamas sivilleri kalkan yapıyor" algısı oluşturmak isteyen IDF, yalanın ortaya çıkması sonrası paylaşımını apar topar kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail’den yalanlarla katliam
IDF tarafından paylaşılan ve yalan olduğu ortaya çıkan görsel.

Terör devleti İsrail, işgal ettiği Filistin topraklarında masum Filistinlilere, hedef gözetmeksizin saldırmaya devam ediyor.

Uluslararası camianın yaptıkları karşısında üç maymunu oynamasından aldığı güçle, yalanlarla katliamlarını haklı göstermeye çalışıyor.

O yalanlardan birine son olarak dün (16 Mayıs) imza atıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter hesabından “İsrail sivilleri korumak için savaşıyor. Hamas kendini korumak için sivilleri kullanıyor” diyerek bir video paylaştı.

@BettyAusTR'nin tespiti
@BettyAusTR'nin tespiti

Videoda “Hamas, Gazze’de sivil alana roket atar yerleştiriyor” iddiasıyla bir görsel paylaşıldı. O görüntünün işgalci İsrail ordusuna ait olduğu ortaya çıktı. ‘Hamas sivilleri kalkan yapıyor’ algısı elinde patlayan IDF, paylaştığı görüntüyü kaldırdı.

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