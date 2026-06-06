İşgalci Lübnan'da bataklığa saplandı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Haaretz gazetesinde kaleme aldığı makalede, İsrail hükümetinin Lübnan’ın güneyinde ısrarla sürdürdüğü ancak kesin neticeye ulaşamadığı saldırıları eleştirdi. Ordunun Lübnan’da “Sonu gelmez yıpratıcı bir savaşta olduğunu” belirten Barak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya da eleştiriler yöneltti. Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililer, 2 Mart’ta Lübnan’da başlatılan saldırıların temel amacının İsrail’in kuzeyindeki istilacı Yahudilerin korunması olduğunu ilan etmişti. Barak ise makalesinde, Netanyahu ve ekibinin bu amaca ulaşamamakla birlikte Hizbullah’ın popülaritesinin artmasına sebep olduğunu yazdı.

DURUMUN TEK AÇIKLAMASI: YENİLGİ

Barak, makalesinde Netanyahu ve kabinesinin İsrail’i Lübnan’da “yıpratıcı ve sonu gelmez bir savaşa” sürüklediğini, Hizbullah’ın çöktüğüne veya silah bırakma niyetine dair hiçbir işaret göstermediğini yazdı. İsrail’in Lübnan’daki durumunun tek kelimeyle ‘yenilgi’ olacağını belirtti. Makalede, Lübnan cephesindeki mevcut durumu siyasi ve askeri boyutlarda “katastrofik bir başarısızlık” olarak nitelendirdi. Barak, Lübnan’daki durumun tek bir kelimeyle özetlemek istenirse bu kelimenin “yenilgi” olacağını, daha kesin bir tanımla ise bunun “katastrofik bir yenilgi” teşkil edeceğini ifade etti.

KUZEYDEKİ YAHUDİLERİ KORUYAMADINIZ

Barak, işgal altındaki Filistin’in kuzey bölgelerinde yaşayan sakinlerin, Netanyahu hükümetinin gerçekleşmeyen vaatlerinin kurbanı olduğunu belirtti. Barak’ın aktardığına göre, kuzey bölgelerinin yeniden inşası ve sınır yerleşimlerindeki koşulların iyileştirilmesi için söz verilen milyarlarca dolar fiilen ortadan kayboldu; yerel yetkililer ve bölge sakinleri ise şu anda savaşın sonuçları karşısında yapayalnız bırakıldıklarını hissediyorlar. Eski İsrail Başbakanı, makalesinde İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saha koşullarına da değinerek, bu saldırının amacını, İsrail askeri yetkililerinin ifade ettiği gibi, sınır yerleşimlerini zırhlı araçsavar füzelere ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı korumak için bir “savunma şeridi” muhafaza etmek şeklinde değerlendirdi. Barak; İsrail’in bu alandaki yıllara dayanan tecrübesine rağmen, İHA tehdidiyle mücadelede etkili çözümler sunamamış olmasının açık bir güvenlik zafiyeti ve başarısızlık sayıldığını da sözlerine ekledi.

HİZBULLAH DAHA GÜÇLENDİ

Barak, makalesinin devamında Netanyahu’nun Hizbullah’ın “onlarca yıl geriye itildiği” yönündeki iddiasını ele alarak bu sözlerin gerçek bir dayanağı olmadığını vurguladı. Hizbullah’ın yenilmediğine dikkat çeken Barak, İsrail’in eski Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve çok sayıda üst düzey lideri öldürerek başarı kazandığını kabul ettiği makalede, “Hizbullah, varlığını ve operasyonel kabiliyetini halen korumaktadır; İsrail ordusuna ve İsrail’in kuzeyindeki sakinlere zarar verme gücüne sahiptir. Şeyh Naim Kasım liderliğindeki Hizbullah, çöküşe veya silah bırakma niyetine dair hiçbir işaret göstermemiştir” değerlendirmesini yaptı. Makalesinde, Hizbullah’ın askeri operasyonlarla yok edilmesi stratejisini “tehlikeli bir illüzyon” olarak nitelendiren Barak, “Böyle bir hedefin gerçekleşmesi, Lübnan’ın tamamen işgal edilmesini gerektirir; bu ise ne pratiktir ne de uygulanması mümkündür. Hizbullah’ı zayıflatmanın ve bu hareketi silahsızlandırmaya doğru ilerletmenin tek yolunun Lübnan hükümeti, ABD ve bölge ülkelerinin katılımıyla yürütülecek siyasi bir süreçtir” diye yazdı.







