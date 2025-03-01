İşgalciden Hannibal protokolü itirafı

Raporda, 7 Ekim saldırısının önceden tahmin edilememesi nedeniyle İsrail ordusu açısından başarısızlık olduğunun altı çizilirken, saldırı sonrası sıcağı sıcağına Hannibal Protokolü uygulandığı da doğrulandı. Hannibal Protokolü, bir ordunun verdiği esirleri kurtarma ihtimali yoksa hem saldırganları hem esirleri öldürmek için gelişi güzel bombardımanı öngörüyor. Bu protokolün uygulandığı sık sık medyada yer bulsa da rapor, konudaki ilk resmi kabul olarak öne çıkıyor. Konuya dair açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de ordunun 7 Ekim’deki başarısızlığını kabul etti.