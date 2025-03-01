İşgalciden Hannibal protokolü itirafı

İşgalci İsrail ordusu tarafından Hamas’ın 7 Ekim 2023’te Gazze çevresindeki yasadışı yerleşimlere ve İsrail askerlerine yönelik düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’na ilişkin soruşturma raporunu yayımladı.
Raporda, 7 Ekim saldırısının önceden tahmin edilememesi nedeniyle İsrail ordusu açısından başarısızlık olduğunun altı çizilirken, saldırı sonrası sıcağı sıcağına Hannibal Protokolü uygulandığı da doğrulandı. Hannibal Protokolü, bir ordunun verdiği esirleri kurtarma ihtimali yoksa hem saldırganları hem esirleri öldürmek için gelişi güzel bombardımanı öngörüyor. Bu protokolün uygulandığı sık sık medyada yer bulsa da rapor, konudaki ilk resmi kabul olarak öne çıkıyor. Konuya dair açıklama yapan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de ordunun 7 Ekim’deki başarısızlığını kabul etti.
NETANYAHU ÖFKELİ
6 Mart’ta görev süresi bitecek Halevi, sorumluluğu üstlendiğini belirterek, “O gün büyük hatalar yaptık. Ben de Genelkurmay Başkanı idim ve sorumluluk benim” dedi. Öte yandan, ordunun raporu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya gönderilmeden yayımladığı bildirildi. Ayrıca, Helevi’nin açıklamayı Netanyahu’ya haber vermeden yaptığı kaydedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Yedioth Ahronoth’a yapılan açıklamada, raporun kendilerine iletilmeden yayımlanmasının garipsendiği ve Netanyahu’nun öfkeli olduğu kaydedildi. İsrail’deki muhalif liderler Yair Lapid ve Benny Gantz da raporun ardından sorumlulardan hesap sorulmasını talep etti.