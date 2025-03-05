İşgalciler Filistin beldelerinde 'at hırsızlığı' yapıyor

İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait atları çalmaya başladığı ifade edildi. Yahudi işgalciler, Filistinlilerin yetiştirdiği ekinlerde ineklerini de otlatıyor.
İşgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin atlarını çalmaya başladığı ifade edildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin hayatlarını her geçen gün yaşanılmaz kılmaya devam ediyor.
Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin yetiştirdiği ekinlerde hayvan otlatan İsraillilerin bunun yanı sıra bölge sakinlerine ait atları çaldığı kaydedildi.
WAFA'ya konuşan Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Daragma, "Yahudi yerleşimciler, Kuzey Agvar bölgesindeki Hırbet Samra, Vadi el-Fao ve Farisiyye bölgelerinde Filistin vatandaşlarının yetiştirdiği ekinlerde ineklerini otlatıyor." dedi.
Daragma ayrıca, bölgedeki birçok toprağı gasbeden İsraillilerin, Tubas kentinin doğusundaki Hırbet Yerza beldesinde Fevzi Anbusi adlı Filistinlinin atını çaldıklarını dile getirdi.