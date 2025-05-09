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İsrail basını: Trump Netanyahu ile teması kesti 'Kimse beni enayi gibi gösteremez'

İsrail basını: Trump Netanyahu ile teması kesti 'Kimse beni enayi gibi gösteremez'

09:349/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
AA
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump.

İsrail Ordu Radyosu muhabiri Yanir Cozin, ABD Başkanı Donald Trump'ın manipüle edildiğine dair şüpheler nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla teması kesmeye karar verdiğini aktardı.

Cozin, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli bir yetkiliye dayandırarak ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile ilişkisini koparma kararı aldığını belirtti.


Cozin'in paylaşımına göre, İsrailli yetkili, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Cumhuriyetçi senatörlere Trump'ın ne yapması gerektiği konusunda "küstahça" konuşmasının işe yaramadığını söyledi.


Yetkili, çevresindeki kişilerin Trump'a "Netanyahu'nun kendisini manipüle ettiğini" söylediğini aktardı.


'Gazze'de de göreceğiz'

Trump'ın "enayi" ve "kendisiyle oynanan biri" olarak gösterilmekten daha fazla nefret ettiği bir şey olmadığını belirten yetkili, "O da Netanyahu ile teması kesmeye karar verdi" dedi.


Cozin, ABD'nin İsrail'le kötüleşen ilişkisinin kaynağı olarak, Tel Aviv yönetiminin İran ve Husiler konusunda somut bir plan ve takvim sunamamasına işaret etti.


İsrail Ordu Radyosu muhabiri, Netanyahu hükümetinin Gazze konusunda da somut öneri getiremediğine dikkati çekerek "Gazze'de de göreceğiz" ifadesini kullandı.


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