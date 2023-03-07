İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail - İran
Yürütülen soruşturma kapsamında grubun, işletim sistemlerini şifrelemek için tasarlanmış zararlı programlar kullandığı aktarılan açıklamada, yine bu grubun dünyada birçok siber saldırıdan sorumlu olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.
İsrail Yayın Kurumu, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in en büyük enstitüleri arasında yer alan Technion Uygulamalı Mühendislik Enstitüsü'nün geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığını duyurmuş; bu nedenle de öğretim görevlileri ve öğrencilerden bilgisayarlarını fişten çıkarmalarını istemişti.
Uzmanlar, saldırının ciddi zarar verdiğini ve hackerların ele geçirdikleri dosyalar karşılığında fidye istediğini açıklamıştı.
Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in suçlamaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.