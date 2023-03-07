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Dünya

İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

İsrail, yaklaşık bir ay önce ülkenin en büyük enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıyla ilgili İran'ı suçladı.

17:58 . 7/03/2023 Salı
AA
İsrail - İran

İsrail - İran

İsrail Yayın Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Güvenlik İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hayfa'da bulunan Technion Uygulamalı Mühendislik Enstitüsü'ne düzenlenen siber saldırıyı
"MuddyWater"
isimli İranlı bir hacker grubunun yaptığı belirtildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında grubun, işletim sistemlerini şifrelemek için tasarlanmış zararlı programlar kullandığı aktarılan açıklamada, yine bu grubun dünyada birçok siber saldırıdan sorumlu olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

ABD ve İngiltere'nin yaklaşık bir yıl önce,
"MuddyWater"
isimli bu grubun, İran istihbaratına mensup olduğu, Asya, Afrika ve Kuzey Amerika'da da siber saldırılar gerçekleştirdiği yönünde ortak açıklama yaptığı hatırlatıldı.
Açıklamada,
"Her yıl Ramazan ayının gelişiyle bu grup, İsrail'de çoklu elektronik sistemlere saldırılar başlatıyor"
ifadesi kullanıldı.

İsrail Yayın Kurumu, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail’in en büyük enstitüleri arasında yer alan Technion Uygulamalı Mühendislik Enstitüsü'nün geniş çaplı bir siber saldırıya uğradığını duyurmuş; bu nedenle de öğretim görevlileri ve öğrencilerden bilgisayarlarını fişten çıkarmalarını istemişti.

Uzmanlar, saldırının ciddi zarar verdiğini ve hackerların ele geçirdikleri dosyalar karşılığında fidye istediğini açıklamıştı.

Öte yandan, İranlı yetkililer, İsrail'in suçlamaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



#İran
#israil
#siber saldırı
20 dakika önce
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İsrail en önemli enstitülerinden birine düzenlenen siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
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