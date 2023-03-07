Brüksel'de itfaiyecilerden protesto

Fransa'da daha önce artan elektrik ve hammadde fiyatlarından dolayı başkent Paris'te eylem gerçekleştiren fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle Danıştaya şikayet başvurusunda bulundu. Fırıncılar elektrik faturalarındaki artışı yüzde 15 ile sınırlayan 'tarife kalkanı'nın tüm fırıncıları kapsamasını talep ediyor.