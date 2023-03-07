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Dünya

Brüksel'de itfaiyecilerden protesto

Belçika'nın başkentinde yüzlerce itfaiyeci çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla gösteri düzenledi. Ülkenin farklı şehirlerinden başkente ulaşan itfaiyeciler, Brüksel'in merkezinde bulunan St. Michel Katedrali önünde toplandı.

16:39 . 7/03/2023 Salı
AA
Brüksel'de itfaiyecilerden protesto

Brüksel'de itfaiyecilerden protesto

Şehrin işlek caddelerini trafiğe kapatarak Avrupa Birliği (AB) kurumlarının yer aldığı Schuman kavşağına yürüyen yüzlerce itfaiyeci çalışma koşullarını protesto etti.

Hükümet karşıtı slogan atan ve siren çalan itfaiyeciler, etrafa torpil ve çatapat fırlattı.

Belçika hükümetinin itfaiyelere daha fazla fon sağlaması gerektiğini savunan göstericiler, mesleklerine özel ödenek verilmesini, daha fazla kişinin istihdam edilmesini, çalışma koşullarının iyileştirilmesini, kanserin meslek hastalığı olarak tanınmasını, emeklilik yaşlarının düşürülmesini ve meslektaşlarına yönelik saldırılara karşı daha sıkı tedbir alınmasını istedi.

İtfaiyecilerin protestosu nedeniyle AB kurumlarının çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye çok sayıda polis ve helikopter sevk edildi.

Protesto nedeniyle şehrin merkezi bölgelerinde trafik oluştu.




#Belçika
#Brüksel
#İtfaiye
#protesto
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Brüksel'de itfaiyecilerden protesto
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