İsrail'de darbenin ayak sesleri: Genelkurmay Başkan Netanyahu'yu ikaz etti

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin , 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran, yargının hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuş, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin yargının bazı yetkilerini Meclis'e devretmeye yönelik hamleleri Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkede 9 haftadır her cumartesi Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel gösteriler düzenleniyor.

Başta Tel Aviv olmak üzere Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katılıyor.

Askerler de protestolara katıldı

İsrail ordusunda görev yapan 37 yedek savaş pilotu yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifine tepki amacıyla 8 Mart'ta eğitime katılmayacaklarını bildirmişti.

İsrail basını ayrıca İsrail ordusunun hayattaki tüm hava kuvvetleri komutanlarının Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a 'ülkedeki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getiren' ve savaş pilotlarının adımlarını destekleyen bir mektup gönderdiğini geçmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusu siber kuvvetlerine bağlı aralarında albay, yarbay ve tümgenerallerin yer aldığı 150 kadar personelin yargı düzenlemesi durdurulmazsa bir sonraki eğitimlere katılmayacağı bildirilmişti.

İsrail ordusundaki farklı kuvvet ve birliklerden bazı yedek askerler de yargı düzenlemesine karşı eğitimlere katılmayacağı yönünde açıklamalar yapmıştı.

Buna karşılık Başbakan Netanyahu, yedek askerlerin kararına tepki göstererek ordudaki talimlere katılmayı reddetmelerinin 'varoluşsal tehdit' oluşturduğunu söylemişti.

"İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetine zarar verebilir"

İsrail basınına yansıyan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, aralarında savaş pilotları ve siber güvenlik uzmanlarının da yer aldığı yedek askerlerin hükümetin yargı düzenlemelerini gerekçe göstererek eğitimlere katılmayı reddetmesi hakkında Başbakan Netanyahu ile konuştu.

Netanyahu’ya bu konudaki kaygılarını ileten Halevi, Orduda hizmeti reddetmenin yayılmasından ve askerliği reddetme konusundaki tartışmalardan çok endişeliyim. Bu, İsrail ordusunun operasyonel kabiliyetine zarar verebilir." ifadelerini kullandı.

Halevi’nin aynı yöndeki uyarıyı Savunma Bakanı Yoav Gallant ile de paylaştığı kaydedildi.

Başbakanlık, Savunma Bakanlığı veya ordudan basına yansıyan haberlere ilişkin açıklama yapılmadı.



