İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 9 evi yıktı

İsrail yönetimine ait iş makineleri Tutah ailesinden ait yaşlı, kadın, yetişkin ve çocuk toplam 18 Filistinlinin yaşadığı iki binadaki üç evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

Evi yıkılan Filistinli Yahya Tutah, evlerin 20 yıldan uzun bir süre önce inşa edildiğine işaret ederek, "Yıllar boyu bu evler için ruhsat almaya çalışıyoruz ancak başvurularımız sürekli reddedildi. Ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıllardır bize dayatılan cezaları hala ödüyoruz" dedi.

Tutah, bu evlere ruhsat almak için ABD Büyükelçiliği, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ve mahkemelere defalarca başvurduklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Filistinlilerin kendi topraklarında "zulüm gördüğünü, haklarının verilmediğini, sokağa atıldıklarını" söyleyen Tutah, "Filistinliler sadece kendi ülkelerinde ve evlerinde yaşamak istiyor. Şimdi bu 18 insan nereye gidecek? Nerede yaşayacak? Batı Kudüs'teki evimizi 1948'de kaybettik. Buraya geldik. Şimdi buradan da çıkartılıyoruz. Nereye gidelim? Çin'e mi, kim bizi kabul eder? Filistinlileri kim istiyor?" diye konuştu.

Batı Şeria'da Filistinlilere ait 6 ev yıkıldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kenti yakınlarında yer alan bir beldede de 20 Filistinlinin yaşadığı 4 evi "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle yıktı.

El-Halil kentinin Şib el-Butam köyünden Filistinli aktivist Nasır Nüvaca, İsrail güçlerinin yıktığı evlerin Avrupa Birliği'nin finansmanıyla yapıldığını söyledi.

Öte yandan görgü tanıkları İsrail güçlerinin El-Halil kentinde Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgede Filistinlilere ait boş bir evi ve bir dükkanı kapattığını bildirdi.

Filistinli Avukat Hasan Mülehat de Batı Şeria'da Eriha kentinin kuzeybatısında Filistinlilere ait 2 evin yıkıldığını aktardı.Mülehat, İsrail güçlerine bağlı iş makinelerinin yaklaşık 700 bedevi Filistinlinin yaşadığı Tureyfat Raşaide aşiretinden iki kardeşin evini yıktığını belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsani işler Koordinasyon Ofisinin raporunda "İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te yılbaşından itibaren Filistinlilere ait 67 evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığına" işaret edilmişti.

Raporda, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'te geçen yıl Filistinlilere ait 143, 2021'de de 181 evi yıktığı aktarılmıştı.