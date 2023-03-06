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Dünya

Filistinlileri birbirinden ayıran yasa bir yıl daha uzatıldı

İsrail Meclisi, Filistinli ailelerin birleşmesini yasaklayan "aile birleşimi" yasasının bir yıl daha uzatılmasını onayladı. Birleşik Arap Listesi Milletvekili İman Hatip Yasin, söz konusu yasaya ilişkin, "İsrail, Orta Doğu'da tek demokratik devlet olmasıyla övünüyor ancak bugün burada onaylamaya çalıştığınız şey demokrasiye aykırıdır, bu ırkçılıktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:03 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
İsrail Meclisi.

İsrail Meclisi.

İsrail Meclisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlık ve İsrail'e Giriş Yasası"nın Genel Kurulda düzenlenen oturumda 9 ret oyuna karşılık 20 "evet" oyuyla 14 Mart 2024'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İran, Irak, Lübnan ve Suriye'de ikamet edenlere ya da bu ülkelerin vatandaşlarına İsrail vatandaşlığı veya İsrail'de kalış izni verilmeyeceği, aynı şekilde Batı Şeria ve Gazze'deki Arap vatandaşlara da İsrail'de ikamet izni verilmeyeceği" kaydedildi.

Barış ve Eşitlik İçin Demokratik Cepheden Meclis üyesi Ofer Cassif, oylama öncesi yaptığı konuşmada, söz konusu yasanın ırkçı olduğunu ve Filistin halkını birbirinden ayırmayı ve Yahudilere demografik üstünlük sağlamayı amaçladığını dile getirdi.

Birleşik Arap Listesinden Milletvekili İman Hatip Yasin ise "
İsrail, Orta Doğu'da tek demokratik devlet olmasıyla övünüyor ancak bugün burada onaylamaya çalıştığınız şey demokrasiye aykırıdır, bu ırkçılıktır
." dedi.

Yasin, Filistinlilerin bu yasa yüzünden onlarca yıldır hiçbir iş imkanı, sağlık sigortası hatta ehliyet bile alamadan yaşadığını kaydetti.

Tartışmalı "aile birleşimi" yasası

Resmiyette "
Vatandaşlık ve İsrail'e Giriş Yasası
" olarak adlandırılan söz konusu yasa ilk defa 2003'te kabul edilmişti. Her yıl uzatılan yasa Filistinliler tarafından "
aile birleşimi
" yasası olarak adlandırılıyor.
  • Söz konusu yasa, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria veya abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından "aile birleşimini" zorlaştırıyor.

Aile birleşiminin yasaklandığı 2003-2021 yıllarında birçok aile dağılmış, eşlerden biri bir bölgede diğeri başka bir bölgede yaşamak zorunda kalmıştı.



#İsrail
#Filistin
#Aile Birleşim yasası
2 gün önce
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Filistinlileri birbirinden ayıran yasa bir yıl daha uzatıldı
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