İsrail İran ile savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa ve Harem-i İbrahim'i 5 gündür kapalı tutuyor

14:444/03/2026, Çarşamba
AA
İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ramazan ayı olmasına rağmen 5 gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

İsrail ile ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaş nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal gerekçesiyle, Filistin topraklarındaki müslümanların en önemli kutsal mekanları hedef alınıyor.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, olağanüstü hal bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı kapatmaya ve ibadet edenlerin avlusunda bulunmasını engellemeye devam ediyor; bu sırada Aksa'nın çevresinde ve Eski Şehir giriş kapılarında yoğun bir şekilde askeri güç konuşlandırmış durumda." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin "cumartesi sabahı Mescid-i Aksa’yı kapattığı, ibadet edenleri buradan çıkmaya zorladığı ve güvenlik durumu gerekçesiyle akşam ve teravih namazlarının kılınmasını engellediği" belirtildi.

Vakıflar Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İsrail yetkililerinin El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni beşinci gün üst üste kapalı tutmaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.



