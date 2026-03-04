İsrail Savunma Bakanı Katz: İran'ın atayacağı her lider hedefimiz olacak

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran rejimi tarafından İsrail'i yok etme planını sürdürmek, ABD'yi, özgür dünyayı ve bölge ülkelerini tehdit etmek ve İran halkına baskı kurmak üzere atanacak her lider, kesin olarak ortadan kaldırılacak bir hedef olacaktır. Adının ne olduğu ve nerede saklandığı önemli değil” ifadelerini kullandı.

Suikast planlarının mevcut askeri operasyonun bir parçası olduğunu belirten Katz, “Başbakan ve ben, İsrail ordusuna 'Kükreyen Aslan' operasyonunun hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak bu görevi yerine getirmesi için tüm araçlarla hazırlanması ve harekete geçmesi talimatını verdik. Rejimin yeteneklerini parçalamak ve İran halkının rejimi devirip değiştirmesi için gerekli koşulları yaratmak amacıyla ABD'li ortaklarımızla birlikte tüm gücümüzle hareket etmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.