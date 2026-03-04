İran'dan 'müzakere' açıklaması: ABD'ye güvenmiyoruz

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada 'Müzakere düşünmediklerini' kaydederek; Tahran'ın ABD'ye güvenmediklerini kaydetti.
ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından üst düzey yöneticilerin ve dini lider Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'dan müzakereye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek"
ABD-İsrail’in İran’a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.