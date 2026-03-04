İran'dan 'müzakere' açıklaması: ABD'ye güvenmiyoruz

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından üst düzey yöneticilerin ve dini lider Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'dan müzakereye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek."

"Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik."

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.