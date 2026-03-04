Yeni Şafak
İran'dan 'müzakere' açıklaması: ABD'ye güvenmiyoruz

ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran lideri Ali Hamaney’in danışmanı Muhammed Muhbir, yaptığı açıklamada 'Müzakere düşünmediklerini' kaydederek; Tahran'ın ABD'ye güvenmediklerini kaydetti.

ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından üst düzey yöneticilerin ve dini lider Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'dan müzakereye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Muhbir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek"

Muhbir,
"ABD'ye asla güvenmiyoruz ve hiçbir şekilde müzakere yapmaya niyetimiz yok. ABD’nin niyeti İran’ı işgal etmek değil bölmek."
dedi.
İranlı yetkili, uzun süre ABD-İsrail saldırılarına karşı koyabileceklerini belirterek,
"Savaşı gerekli olduğu kadar uzatabiliriz. Nitekim 8 yıl süren Irak savaşı döneminde de aynı şekilde hareket etmiştik."
ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.




