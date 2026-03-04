İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Trump diplomasiyi ve kendisini seçen ABD’lileri yüzüstü bıraktı'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirerek, nükleer müzakerelerin basit bir ticari anlaşma gibi değerlendirilmesinin süreci çıkmaza sürüklediğini ifade etti. Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karmaşık nükleer müzakereler bir emlak anlaşması gibi ele alındığında ve büyük yalanlar gerçekleri gölgelediğinde, gerçekçi olmayan beklentilerin karşılanması mümkün olmaz. Sonuç ise müzakere masasının öfke ve inat uğruna bombalanması olur. Trump diplomasiyi ve kendisini seçen ABD’lileri yüzüstü bıraktı" ifadelerini kullandı.