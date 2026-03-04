Türkiye’yi hedef gösteren paylaşımlara DMM’den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
Türkiye, sosyal medyada dolaşan “BAE’de her yer Türkiye için meşru hedef olacak” iddialarını yalanladı; resmi kaynaklar, böyle bir açıklama yapılmadığını ve Türkiye’nin diplomasi ile barış yanlısı politikayı savunduğunu vurguladı.
Sosyal medyada yer alan
“Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı”
iddiaları üzerine resmi açıklama geldi.
DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
#yalanlama