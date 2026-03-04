Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türkiye’yi hedef gösteren paylaşımlara DMM’den açıklama

Türkiye’yi hedef gösteren paylaşımlara DMM’den açıklama

12:174/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)

Türkiye, sosyal medyada dolaşan “BAE’de her yer Türkiye için meşru hedef olacak” iddialarını yalanladı; resmi kaynaklar, böyle bir açıklama yapılmadığını ve Türkiye’nin diplomasi ile barış yanlısı politikayı savunduğunu vurguladı.

Sosyal medyada yer alan
“Türkiye’nin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a saldırması durumunda BAE’deki her yerin Türkiye için meşru hedef olacağı”
iddiaları üzerine resmi açıklama geldi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından, söz konusu iddialara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır. Türkiye, bölgesel gerilimlerin tırmandırılmasına değil, diplomasi, diyalog ve uluslararası hukuk temelinde barış ve istikrarın korunmasına yönelik bir tutum ve politikayı savunmaktadır. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur."






#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#DMM
#yalanlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak?