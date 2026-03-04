Yeni Şafak
İsrail’e en çok para akıtan ülkeler belli oldu: Birinciden çok ikinci şaşırttı

4/03/2026, Çarşamba
G: 4/03/2026, Çarşamba
İsrail'e en çok ihracat yapan ülkeler belli oldu. ABD 17,13 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, Filistin yanlısı tutumuyla bilinen ülkenin ikinci sırada olması herkesi şaşırttı.

İsrail ile ekonomik ilişkilerde öne çıkan ülkeler belli oldu. Açıklanan verilere göre, İsrail'e en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Çin, Hollanda ve Almanya ilk sıralarda yer aldı.

Listenin başında yer alan ABD, İsrail'e yaptığı 17,13 milyar dolarlık ihracatla açık ara birinci oldu. ABD'nin ardından gelen İrlanda 3,24 milyar dolar, Çin ise 2,83 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekti.

Listenin dördüncü sırasında 2,70 milyar dolar ile Hollanda, beşinci sırasında ise 2,28 milyar dolar ile Almanya bulunuyor. Avrupa ülkelerinin güçlü ihracat rakamları, İsrail ekonomisine sağladıkları katkıyı gözler önüne seriyor.

