İsrail’e en çok para akıtan ülkeler belli oldu: Birinciden çok ikinci şaşırttı

İsrail ile ekonomik ilişkilerde öne çıkan ülkeler belli oldu. Açıklanan verilere göre, İsrail'e en fazla ihracat yapan ülkeler arasında ABD, İrlanda, Çin, Hollanda ve Almanya ilk sıralarda yer aldı.

Listenin başında yer alan ABD, İsrail'e yaptığı 17,13 milyar dolarlık ihracatla açık ara birinci oldu. ABD'nin ardından gelen İrlanda 3,24 milyar dolar, Çin ise 2,83 milyar dolarlık ihracatla dikkat çekti.