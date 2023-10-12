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Dünya

İsrail Şam ve Halep'teki Havalimanı'nı vurdu

İsrail tarafından Şam ve Halep’te havalimanları savaş uçaklarınca hedef alındı.

14:37 . 12/10/2023 Perşembe
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İşgalci İsrail tarafından Şam ve Halep’te havalimanları savaş uçaklarınca hedef alındı.


Ayrıntılar geliyor...


#Şam
#Halep
#İsrail
22 dakika önce
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