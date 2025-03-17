İsrail'den Suriye'ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Suriye'yi de havadan vurdu. İsrail savaş uçaklarının Dera iline düzenlediği hava saldırısı sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin de yaralandığı bildirildi.
Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali
Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.
Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.