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İsrail'den Suriye'ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail'den Suriye'ye saldırı: Ölü ve yaralılar var

22:5517/03/2025, Pazartesi
AA
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İsrail, Suriye'nin Dera iline hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)
İsrail, Suriye'nin Dera iline hava saldırısı düzenledi. (Foto: Arşiv)

Ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, Suriye'yi de havadan vurdu. İsrail savaş uçaklarının Dera iline düzenlediği hava saldırısı sonucu iki sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'e ait
savaş uçakları
nın, Suriye'nin güneyinde yer alan
Dera
iline düzenlediği saldırılarda 2 sivilin öldüğü, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre,
İsrail
uçakları, Dera çevresindeki 12. ve 132. Tugayı hedef aldı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı
Golan Tepeleri
'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.



#Dera
#israil
#Savaş uçakları
#suriye

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