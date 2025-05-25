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İsrail'den 'tahliye edilen bölge' yalanı altında Gazze'de çocuk katliamı

İsrail'den 'tahliye edilen bölge' yalanı altında Gazze'de çocuk katliamı

00:0625/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
AA
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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını ve işgalini sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını ve işgalini sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha çocuk katliamına imza attı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a saldırı düzenledi. İsrail'in 'sivillerin önceden tahliye edildiği bölge' yalanıyla yaptığı saldırı sonucu en büyüğü 12 yaşında, en küçüğü ise 6 aylık 9 kardeşin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu,
Gazze Şeridi
'nde aynı aileden en büyüğü 12 yaşında, en küçüğü ise 6 aylık 9 kardeşin hayatını kaybettiği saldırı öncesinde bölgeden sivillerin sürgün edildiğini savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta 9 çocuğun öldüğü saldırıyı inceleyeceğini açıkladı.

Açıklamada, dün gece İsrail'e ait bir savaş uçağının
Han Yunus
'ta bazı şüphelilere saldırdığı iddia edildi.

Katliama 'tahliye edilen bölge' kılıfı

"Bölgedeki sivillerin önceden tahliye edildiği" savunulan açıklamada, sivillere zarar verildiğine ilişkin iddiaların araştırılacağı ileri sürüldü.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ala en-Neccar'ın çocukları Yahya (12), Rakan (10), İf (9), Cubran (8), Rislan (7), Rifan (5), Sidin (3), Lokman (2) ve 6 aylık Sidra saldırıda hayatını kaybetmişti. Şu ana kadar çocuklardan 7'sinin cesedine ulaşılırken, 2'si enkaz altında kalmıştı. Doktorun eşi
Hamdi en-Neccar
(40) ile çocuklarından Adem'in (11) saldırıdan sağ kurtulduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirilmişti.

Doktor Ala en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığı belirtilmişti.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 747 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 552 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 901'e, yaralıların sayısı da 122 bin 593'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.



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