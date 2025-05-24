İsrail Gazze’nin yarısını işgal etti

İsrail’de yayın yapan Jarusalem Post gazetesi, İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin “Gideon Arabaları” operasyonu kapsamında Gazze’nin yüzde 50’sini işgal ettiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen bütün ateşkes çağrılarına rağmen çarşamba gecesi yaptığı konuşmada, Gazze’nin yüzde 70’inin ya da tamamının işgal edilebileceğini ilan etmişti. Ateşkes müzakereleri için Katar’ın başkenti Doha’da bulunan müzakere heyetini de geri çağıran Netanyahu, geriye yalnızca katliam, sürgün ve kuşatma seçeneklerini bıraktı. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 19 Ocak 2025’te ilan edilen ateşkesin ardından yaklaşık 200 bin kişi Gazze’nin kuzeyine geri dönmüştü. İsrail Ordu Sözcüsü Afihay Adrai’nin önceki gün söz konusu bölge için yayınladığı tahliye ilanı ve artan saldırılarla birlikte bölgedeki 161 bin Filistinlinin de güneye sürgün edildiği bilgisi verildi.





FİLİSTİNLİLER YÜZDE 19'LUK ALANA SIKIŞTI

İsrail ordusu, geçtiğimiz Nisan ayında toplam yüzölçümü 365 kilometre kare olan Gazze’nin yüzde 30’unu askeri operasyon bölgesi olarak belirlediğini ve Filistinlilerin girişine izin vermeyeceğini bildirmişti. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) dün yayınladığı haritaya göre ise İsrail ordusunun askeri operasyonlarını sürdürdüğü alan Gazze’nin yüzde 81’ine tekabül ediyor. OCHA’nın söz konusu haritanın da yer aldığı raporunda, Gazze'deki nüfusun büyük bir kısmının bölge topraklarının yüzde 19'una denk gelen dar bir alana sıkıştırıldığı değerlendirmesine yer veriliyor. İsrail'in bundan sonraki hedefinin de Filistinlileri Gazze'den tamamen tehcir etmek olabileceği uyarıları yapılıyor.





KUZEYDE İKİNCİ SÜRGÜN

İsrail, özellikle Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırırken, Ordu Sözcüsü Afihay Adrai'nin, önceki gün yayınladığı yeni tahliye emriyle birlikte yer verdiği haritalarda bölgenin neredeyse tamamının askeri operasyon alanı olduğu görülüyor. İsrail ordusu, 19 Ocak’taki ateşkes öncesi bölgede yürüttüğü “Generaller Planı” kapsamında da tüm Filistinlileri göçe zorlamıştı. OCHA’nın yayınladığı raporda da özellikle 15 Mayıs’tan beri bölgede artan bombardımanlar ve tahliye emirlerinin ardından en az 161 bin Filistinlinin güneye doğru sürgün edildiği bilgisine yer verildi. BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre ise son bir haftada bölgeden sürgün edilen Filistinlilerin sayısı 172 bini aşıyor. Gazze’de doğu-batı yönlü üç askeri koridor (Philadelphi, Morag, Netzarim) oluşturan İsrail ordusu, bölgeyi üç bölgeye bölerek, sayıları 2,3 milyonu bulan Gazze’deki Filistinlileri Gazze’nin 3’te 1’inden daha küçük olan bir bölgeye sıkıştırmak istiyor.





SON 24 SAATTE 150’Yİ AŞKIN ÖLÜ

İşgal ve sürgünün yanı sıra, Gazze’nin çeşitli bölgelerine havadan ve karadan yoğun saldırılarını da sürdüren İsrail ordusu, perşembe sabahından beri 100’e yakın hava bombardımanı düzenledi. Perşembe gece yarısından sonra Cibaliye’ye yoğunlaşan saldırılarda en az 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bombardımanlar yüzünden çok sayıda kişinin enkaz altında kayıp olduğuna işaret edilirken bölgede bulunan yardım gönüllülerinin de yaralandığı kaydedildi. Dün de, Gazze’nin güneyindeki Refah’a yoğunlaşan topçu ateşi ve hava saldırıları devam etti. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda da en az 40 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini aktardı. Bakanlık, perşembe günü boyunca düzenlenen saldırılarda da 50’den fazla Filistinlinin öldüğünü bildirmişti. İşgalci İsrail ordusu, 18 Mart’ta ateşkesi bozarak saldırılarını yeniden başlattığından 3 bin 600’den fazla Filistinliyi öldürürken 10 bin 156 Filistinliyi de yaraladı. Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 53 bin 800’e, yaralı Filistinli sayısı ise 123 bine ulaştı.



