İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına BM raportöründen tepki: 'Soykırımı oraya taşıdı'

"İsrail'in soykırım kampanyası, Gazze'deki ateşkes sırasında ve uluslararası toplumun sessizliğinin ortasında Batı Şeria'ya taşındı."

"İsrail'in soykırım kampanyası, Gazze'deki ateşkes sırasında ve uluslararası toplumun sessizliğinin ortasında Batı Şeria'ya taşındı."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı. İşgalci İsrail güçleri, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilere yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor.