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İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına BM raportöründen tepki: 'Soykırımı oraya taşıdı'

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına BM raportöründen tepki: 'Soykırımı oraya taşıdı'

17:243/02/2025, Pazartesi
AA
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Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki zulmüne karşı çıktı.
Albanese, İsrail'in Batı Şeria'daki zulmüne karşı çıktı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'de devam eden ateşkes sırasında soykırımını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını ifade etti.

Albanese, İsrail ordusunun Batı Şeria'daki saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.


Paylaşımda,
"İsrail'in soykırım kampanyası, Gazze'deki ateşkes sırasında ve uluslararası toplumun sessizliğinin ortasında Batı Şeria'ya taşındı."
ifadesi kullanıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı. İşgalci İsrail güçleri, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilere yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor.


#batı şeria
#Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese
#gazze
#israil
#Kampanyası
#soykırım

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