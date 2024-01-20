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İsrail'in Şam'a saldırısında beş İran askeri öldü! Tahran yönetiminden cevap: Karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu beş askeri danışman öldü. İran, saldırıyı kınayarak, "İsrail'in kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu. Tel Aviv'in Şam'a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren İran, 'saldırıya uygun yer ve zamanda karşılık verme haklarını saklı tuttuklarını' da aktardı.

21:57 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:38 - 20/01/2024 Cumartesi
AA
İsrail'den Şam'a hava saldırısı (Foto: Arşiv)
İsrail'den Şam'a hava saldırısı (Foto: Arşiv)

İran, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda askerlerinin öldürülmesine "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu" açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bakanlık Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıyı kınadı.

Kenani, "İsrail'in, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü defalarca ihlal etmesinin ve Suriye'deki çeşitli hedeflere yönelik saldırgan ve provokatif saldırılarını artırmasının kendi güçsüzlük ve çaresizliğini gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Tel Aviv'in Şam'a yönelik saldırısını "suç niteliğinde ve terörist bir eylem" olarak nitelendiren Kenani, tüm ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası kuruluşların söz konusu saldırıya tepki göstermesi ve kınaması gerektiğini kaydetti.

"İran karşılık verme hakkını saklı tutuyor"

İran askerlerinin "Suriye hükümetinin resmi daveti ile askeri danışman olarak" Suriye'de bulunduğunu savunan Kenani, "Bu ülkede (Suriye'de) barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinde önemli rol oynadılar ve oynamaya devam ediyorlar." ifadelerinde bulundu.

Kenani, İsrail'in İran askerlerini öldürmesinin, Tel Aviv'in bölgedeki bazı terör örgütleri ve DEAŞ terör örgütü ile derin ilişkisini açıkça gösterdiğini" belirtti.

Tahran'ın bu saldırının siyasi, hukuki ve uluslararası takibini yapacağını vurgulayan Kenani, İran'ın "uygun yer ve zamanda karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun" altını çizdi.

Ölü sayısı beşe yükseldi

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Şam'ın Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda 4 mensubunun öldüğünü açıklamıştı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın batısında bulunan bir binaya gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu askeri danışmanı sayısı 5'e yükseldi.

İsrail'in bugün Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki El Mazze Mahallesi'nde bir binaya düzenlediği hava saldırısında can kaybı artıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist İsrail rejiminin Şam'a yönelik gerçekleştirdiği ve 4 üst düzey askeri danışmanın hayatını kaybettiği saldırıda ağır yaralanan Muhammed Emin Samadi adlı bir diğer askeri danışman daha hayatını kaybetti. Şu ana kadar 5 askeri danışman hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıda ölen 4 askeri danışmanın isimlerinin ise Hüccetullah Ümidzade, Ali Ağazade, Hüseyin Muhammedi ve Said Kerimi olduğunu açıkladı.



#İran
#Suriye
#İsrail
#Saldırı
12 saat önce
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