İsrailli esir savaşçıyı alnından öptü

Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda yapılan esir takası töreni, ilginç görüntülere de sahne oldu. Serbest bırakılmak için tören alanında kurulan platforma çıkarılan esirlerden Omer Shem-Tov'un el sallayarak mutlu bir görüntü vermesi dikkati çekti. Tov'un bir ara platformda bulunun iki Kassam savaşçısına sarılarak alınlarından öpmesi ise şaşkınlık yarattı. İsrailli esirin bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.