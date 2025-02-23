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İsrailli esir savaşçıyı alnından öptü

İsrailli esir savaşçıyı alnından öptü

04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin, serbest bırakılırken mutlu ve sağlıklı görüntüleri, cezaevinden tahliye edilen Filistinlilerin ise işkence izleri tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Dün Nusayrat Kampı’ndan serbest bırakılan İsrailli Omer Shem-Tov ise etrafındaki Filistinlilere el salladıktan sonra iki Kassam savaşçısına sarılıp alınlarından öptü.

Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda yapılan esir takası töreni, ilginç görüntülere de sahne oldu. Serbest bırakılmak için tören alanında kurulan platforma çıkarılan esirlerden Omer Shem-Tov'un el sallayarak mutlu bir görüntü vermesi dikkati çekti. Tov'un bir ara platformda bulunun iki Kassam savaşçısına sarılarak alınlarından öpmesi ise şaşkınlık yarattı. İsrailli esirin bu tavrı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



#Filistin
#Esir Takası
#İsrail

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