Filistin Kurtuluş Örgütü: Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'i artık İsrail'in kontrolünde

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Müzakere İşleri Dairesi, işgal altındaki Batı Şeria topraklarının yüzde 44,5'inin artık İsrail'in kontrolü altında olduğunu gösteren bir harita yayımladı. Raporda İsrail'in politikalarının hızla ve geri dönülemez biçimde, uygulanabilir iki devletli çözümü ortadan kaldırdığı konusunda uyarıda bulunuldu.
Müzakere İşleri Dairesi tarafından hazırlanan rapordaki harita, Batı Şeria'da artan yerleşim genişlemesine genel bir bakış sunuyor.
Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sayısının 1995'ten bu yana üç kat artarak 2024'te yaklaşık 740 bine ulaştığı belirtilen raporda, İsrail'in politikalarının hızla ve geri dönülemez biçimde, uygulanabilir iki devletli çözümü ortadan kaldırdığı konusunda uyarıda bulunuldu.
Raporda, Batı Şeria'daki yerleşim inşası ve genişlemenin bu şekilde devam etmesi halinde, el konulan arazilerdeki yerleşimlerin mevcut durumun 5 katına kadar büyüyebileceğine işaret edildi.
Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından sonra Tel Aviv, Batı Şeria'daki yerleşim hızını artırırken, Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının reddedilmesi yönündeki açıklamalar da arttı.
Filistin, Suriye ve Lübnan'daki toprakları onlarca yıldır işgal eden İsrail, bu topraklardan çekilmeyi ve 1967 savaşı öncesindeki sınırlarda başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını reddediyor.