Hattat Elif Karadaş Fetih Suresini Filistin haritasına işledi

"Elimde kalem ve kağıt, dilimde Gazze ve Filistin için okuduğum Fetih Suresi'nin ayetleri varken, bu ikisini birleştirmekten kendimi alamadım. Her satırına dualarım, gözyaşlarım ve yüreğimdeki umut eşlik etti. Her harfi, her çizgiyi, her mürekkep damlasını Gazze'nin özgürlüğüne bir adım olarak yazdım. Bu eser, sadece bir hat çalışması değil, bir dua, bir niyaz, bir yakarıştır, tarihe düşülen bir nottur, her bir harfiyle, her bir satırıyla Gazze'nin, Filistin'in özgürlüğüne bir çağrıdır."