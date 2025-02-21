Hattat Elif Karadaş Fetih Suresini Filistin haritasına işledi

Hattat Elif Karadaş, Filistin davasına destek vermek için Fetih Suresi'nin tamamını hat eseri olarak yazdı. İsrail'in işgalinden önceki Filistin haritasını çerçeve olarak belirleyen sanatçı, yaklaşık 17 aylık çalışmayla hazırladığı, 60'a 125 santimetre boyutlarındaki eserinin görsellerini sosyal medya hesabında paylaştı. Karadaş, eserde 29 ayetten oluşan ve Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih Suresi'nin tamamını Arapça olarak nesih hattı ile kaleme aldı.

Hattat Elif Karadaş, Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi olan Fetih Suresi'nin tamamını Arapça olarak el yazısıyla işlediği eseri.

Kağıdı, çerçevesi ve sade tasarımıyla dikkati çeken esere sanatçı, ayetlerin sonuna "Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi" anlamında "Sadakallahul azim" ile Filistin ve Gazze'nin kurtuluşu için yazdığı dua metnini ekledi.

"Her harfi Gazze'nin özgürlüğüne bir adım olarak yazdım"

Elif Karadaş, 7 Ekim'den bugüne kadar yaşanan süreçte, birçok insanın kendi yeteneği ve sanatıyla Filistin davasına destek verdiğini belirterek, "Kimi şarkılar yazdı, söyledi, kimi resimler çizdi, motifler dizayn etti. Herkes kendi alanında, kendi yeteneğiyle Filistin'in sesi oldu, farkındalık oluşturdu. Kefiyeler takıldı, Instagram kısıtlamalarına rağmen paylaşımlar çoğaltıldı, boykotlar yapıldı, dünya halkları vicdanlarının sesini dinledi. Ben de kendimi en iyi ifade ettiğim, en çok meşgul olduğum alan olan hüsnühat sanatıyla bu kutsal davaya destek vermek istedim." dedi.

"Her satırında dualarım ve gözyaşım var"

Eser olarak Fetih Suresi'ni yazmanın hikayesine dair ise Karadaş, şunları kaydetti:

"Elimde kalem ve kağıt, dilimde Gazze ve Filistin için okuduğum Fetih Suresi'nin ayetleri varken, bu ikisini birleştirmekten kendimi alamadım. Her satırına dualarım, gözyaşlarım ve yüreğimdeki umut eşlik etti. Her harfi, her çizgiyi, her mürekkep damlasını Gazze'nin özgürlüğüne bir adım olarak yazdım. Bu eser, sadece bir hat çalışması değil, bir dua, bir niyaz, bir yakarıştır, tarihe düşülen bir nottur, her bir harfiyle, her bir satırıyla Gazze'nin, Filistin'in özgürlüğüne bir çağrıdır."

Hattat Elif Karadaş, Fetih Suresi'ni Filistin haritasına işlediği eserini 17 ayda tamamladı

İsrail zulmüne karşı tek ses

Karadaş, Gazze'nin asrın en büyük irşadını yaparak dünya halklarının vicdanını uyanışa geçirdiğine dikkati çekerek, "Amerika ve Avrupa'daki üniversitelerde, öğrenciler Filistin'in özgürlüğü için sokaklara döküldü, kampüslerde çadırlar kuruldu, sloganlar atıldı. İsveç'ten dünyaya yayılan 'Leve Palestina' şarkısı, 7 Ekim sonrası sürecin adeta marşı haline geldi. Sanatçılar, müzisyenler, yazarlar ve aktivistler birbirinden farklı dillerde, renklerde ve seslerde Filistin'in sesi oldu. Dünya halkları, adaletin ve insanlığın sesini yükselterek, zulme karşı durmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı." değerlendirmesini yaptı.

"Dünyanın dört bir yanından yükselen seslene katkı"

Fetih Suresi eserinin de bu büyük vicdan hareketinin bir parçası olduğunu vurgulayan Karadaş, "Eserin her bir harfi, her bir mürekkep damlası, dünyanın dört bir yanında yükselen bu seslere bir katkıdır. Rabbim, yazdığım bu Fetih Suresi'nin her bir harfi, her bir mürekkep damlasına hürmetine, Gazze'ye ve Filistin'e zafer nasip etsin. Onları zulümden kurtarsın, özgürlüklerine kavuştursun. Bizleri de bu kutsal davada sabırlı, dirençli ve umutlu kılsın ve fethe bizleri layık etsin." ifadesini kullandı.

Dünyanın gözü önündeki soykırıma ateşkes arası

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki 19 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.





Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900’ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.



