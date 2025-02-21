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İsrail askerlerinden Filistin topraklarında baskın: Yaralılar var

İsrail askerlerinden Filistin topraklarında baskın: Yaralılar var

00:5321/02/2025, Cuma
AA
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İsrail ordusu, baskın düzenlediği yerlerde dükkanları silah zoruyla boşalttı. (Foto: Arşiv)
İsrail ordusu, baskın düzenlediği yerlerde dükkanları silah zoruyla boşalttı. (Foto: Arşiv)

İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Ramallah'ın batısındaki Şibtin köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, herhangi bir arbede yaşanmamasına rağmen bölge sakinlerine açtığı ateşte doğrudan çocukları hedef aldı. Açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Filistinli çocuk bacağından yaralandı. İsrail ordusunun Şibtin köyüne mücavir Şukya köyüne de baskın düzenledi. Baskın sırasında açılan ateşte 37 yaşında olduğu belirtilen bir Filistinli uyluğundan yaralandı.

İsrail ordusu
nun işgal altındaki
Batı Şeria
'nın
Ramallah
kentinde düzenlediği baskınlarda açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Şibtin köyüne baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçlerinin herhangi bir arbede yaşanmamasına rağmen bölge sakinlerine açtığı ateşte doğrudan hedef aldığı 15 yaşındaki Filistinli çocuk bacağından yaralandı.

Yaralı çocuk, tedavi için hastaneye nakledildi.

Dükkanları silah zoruyla boşalttılar

İsrail ordusu ayrıca
Şibtin
köyüne mücavir Şukya köyüne de baskın düzenledi.

Baskın sırasında açılan ateşte 37 yaşında olduğu belirtilen bir Filistinli uyluğundan yaralandı.

İsrail askerleri ayrıca köydeki dükkanları silah zoruyla boşalttı; denetledi ve bazı Filistinlilere eziyet etti.

Köydeki çok sayıda araca zarar veren İsrail askerleri, Filistinlilerin evlerine ateş açtı, göz yaşartıcı gaz bombası attı.

İsrail'in
Gazze Şeridi'
ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 920 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.



#Batı Şeria
#Filistin
#Gazze
#Baskın
#İsrail

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