İsveç NATO tatbikatı için Polonya'ya ilk kez savaş uçağı gönderecek

"Önümüzdeki nisan ile haziran ayları arasında Gripen isimli 8 savaş uçağını pilot ve hizmet personeliyle birlikte ilk defa NATO'nun hava savunma operasyonuna katılmak üzere Polonya'ya göndereceğiz. Uçaklar hava sahasını devriye gezmek ve NATO'nun hava gözetleme faaliyetlerinin bir parçası olmak üzere Polonya'da konuşlanacak"