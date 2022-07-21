Dünya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti
AVRUPA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti

İtalya’da Başbakan Mario Draghi’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti. İtalya’da erken seçime gidilecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

İtalya’daki siyasi krizden erken seçim kararı çıktı. İtalya’da dün senatoda yapılan oylamada güvenoyu almayı başaran Başbakan Mario Draghi’nin bir hafta arayla ikinci kez istifasını sunmasının ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentoyu feshetti.

  • Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın, Anayasa'nın 88. maddesi uyarınca Parlamentonun iki kanadının başkanlarını dinledikten sonra Cumhuriyet Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesine ilişkin kararnameyi imzaladığı duyuruldu.

İtalya’da parlamentonun feshedilmesi sonrası net bir tarih açıklanmasa da eylül ya da ekim ayında erken seçim yapılması bekleniyor.

Siyasi kriz

İtalya’da 14 Temmuz’da hükümetin sunduğu yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) söz konusu yardım paketinin yeterli olmadığını öne sürerek oylamayı boykot etmişti. 211 senatörün katıldığı oylamada, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi onaylanmıştı. Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise Draghi’nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti. Siyasi krizin patlak vermesinin ardından dün senatoda güven oylaması yapılmış, hükümet ortakları M5S, Kuzey Ligi ve Haydi İtalya Partisi tarafından boykot edilen oylamada Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu almıştı.

İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu
Bir bir ölüyorlar

Bir bir ölüyorlar

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.
MGKda terörle mücadele vurgusu

MGK'da terörle mücadele vurgusu

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'
Karı kocanın kan donduran cinayeti

Karı kocanın kan donduran cinayeti

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

Beyaz Saray 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.