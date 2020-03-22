Dünya İtalya zor durumda Rusya koronavirüs nedeniyle uzman ekip gönderdi
KORONAVİRÜS

İtalya zor durumda: Rusya koronavirüs nedeniyle uzman ekip gönderdi

Rusya, 4 bin 825 kişinin yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği İtalya'ya uzmanlardan oluşan bir ekip ve tıbbi ekipman desteği verdi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgını, İtalya'ya tarihinin son 75 yıllık bölümünde en çok can kaybının yaşandığı hadise oldu.
Koronavirüs salgını, İtalya'ya tarihinin son 75 yıllık bölümünde en çok can kaybının yaşandığı hadise oldu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uzman ekibinin Kovid-19 ile mücadele konusunda destek amacıyla İtalya'ya gönderildiğini duyurdu.

  • Sağlık uzmanlarından oluşan ekip ve tıbbi ekipman ile iki uçağın Moskova bölgesindeki Çkalovsk Askeri Havaalanı'ndan ayrıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplam 9 IL-76 uçağında, 8 sağlık ekibinin yanı sıra yaklaşık 100 virolog, epidemiyolojist ve çeşitli tıbbi ekipmanlar İtalya'ya gönderildi" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İtalya'ya gönderilen uzmanların, Afrika domuz gribi, şarbon ve ebola gibi salgınlarla mücadelede yer aldığı kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Putin, Kovid-19 ile mücadele konsunda İtalya'ya gerekli desteği vermeye hazır olduklarını vurgulamıştı.

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