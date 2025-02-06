İtalya'da helikopter kazası: Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

İtalya'nın kuzeyindeki Parma kenti yakınlarında bir helikopter düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın Parma kentine bağlı Castelguelfo'da dün saat 19.30 sularında bir helikopter düştü. Kazada, helikopterdeki iki pilot ile iş adamı Lorenzo Rovagnati'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kazanın yoğun sis nedeniyle görüşün azalmasından kaynaklanan pilotaj hatası veya kuyruk pervanesindeki mekanik bir arızadan kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
İtalya Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı'nın (ANSV) kazayla ilgili soruşturma başlattığı, Parma Cumhuriyet Savcılığının da helikopterin karakutusunun bulunup incelenmesi talimatı verdiği bildirildi.