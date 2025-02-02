ABD'de bir haftada ikinci uçak kazası

Ülkenin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde bir çocuk ve annesi ile dört mürettebat dahil 6 kişinin bulunduğu hava ambulansı bir alışveriş merkezi yakınına düştü. NBC News'in haberine göre, Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait ambulans uçak Philadelphia'daki bir alışveriş merkezi yakınına düştü. Video görüntülerinde çift motorlu uçağın keskin bir açıyla yerleşim bölgesine doğru alçaldığı, çarpışmanın ardından büyük bir alev topuna yol açtığı ve enkazın evlerin ve araçların üzerine yağdığı görüldü. Yetkiler kazada kurtulan olmadığını açıkladı. Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, uçaktaki 6 kişinin de Meksika vatandaşı olduğu ifade edildi. Geçtiğimiz salı günü başkent Washington’da yolcu uçağı ve helikopter havada çarpışmış, 67 kişi hayatını kaybetmişti.