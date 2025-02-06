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ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı

ABD'de Japan Airlines'a ait uçak Delta Air Lines uçağının kuyruğuna çarptı

10:226/02/2025, Perşembe
AA
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Japan Airlines uçağı, Delta uçağına çarptı; Uçuşlar aksadı
Japan Airlines uçağı, Delta uçağına çarptı; Uçuşlar aksadı

Japan Airlines'a ait uçak, ABD'deki Seattle-Tacoma Havalimanı'nda Delta Air Lines'a ait uçağın kuyruğuna çarptı. Kaza sonrası bazı uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Amerikan NBC News kanalında yer alan habere göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Seattle-Tacoma Havalimanı'nda yerel saatle 10.40'da kaza meydana geldiğini açıkladı.



Açıklamada, Japan Airlines'a ait bir yolcu uçağının Delta Air Lines'a ait bir uçağın kuyruğuna çarptığı kaydedildi.


Kimsenin yaralanmadığı olayın ardından Seattle-Tacoma Havalimanı'ndaki bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.




#ABD
#Delta Air Lines
#Japan Airlines
#Seattle
#Seattle-Tacoma Havalimanı

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