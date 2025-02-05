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ABD Suriye'den çekilmeyi planlıyor: Pentagon 3 farklı senaryo üzerinde çalışıyor

ABD Suriye'den çekilmeyi planlıyor: Pentagon 3 farklı senaryo üzerinde çalışıyor

Semih Kara
Semih Kara
14:555/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililieri NBC News'e konuştu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililieri NBC News'e konuştu.

Pentagon, ABD askerlerini Suriye’den çekmeye yönelik planlar geliştiriyor. Amerika merkezli NBC News'e konuşan Pentagon yetkilileri, 30, 60 veya 90 günlük bir süreç içerisinde tüm askerlerin çekilmesine yönelik planlar hazırlandığını bildirdi.

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini gündeme getirmişti. Habere göre Trump'ın bu ses getiren açıklamasının ardından Pentagon, 30, 60 ve 90 günde Suriye'den çekilmeye yönelik planlar hazırlamaya başladı.

NSA Danışmanı CENTCOM'da

Habere göre Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, geçtiğimiz günlerde Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında bir toplantı yaptı. Üst düzey ordu yetkilileriyle bir araya gelen Waltz'ın, Orta Doğu'daki güncel durum hakkında brifing aldığı ifade edildi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz.

'PKK/YPG yalnız kalacak' korkusu sardı

Haberde Pentagon'dan bazı yetkililerin, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin SDG’yi (terör örgütü PKK/YPG) savunmasız bırakacağına ve DEAŞ tutuklularının kaldığı hapishanelerin güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çektiği de ifade edildi.


#ABD
#Suriye
#Donald Trump
#Pentagon
#Mike Waltz

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