ABD Suriye'den çekilmeyi planlıyor: Pentagon 3 farklı senaryo üzerinde çalışıyor

Pentagon, ABD askerlerini Suriye’den çekmeye yönelik planlar geliştiriyor. Amerika merkezli NBC News'e konuşan Pentagon yetkilileri, 30, 60 veya 90 günlük bir süreç içerisinde tüm askerlerin çekilmesine yönelik planlar hazırlandığını bildirdi.
Donald Trump, geçtiğimiz günlerde ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini gündeme getirmişti. Habere göre Trump'ın bu ses getiren açıklamasının ardından Pentagon, 30, 60 ve 90 günde Suriye'den çekilmeye yönelik planlar hazırlamaya başladı.
NSA Danışmanı CENTCOM'da
Habere göre Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, geçtiğimiz günlerde Florida’daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargahında bir toplantı yaptı. Üst düzey ordu yetkilileriyle bir araya gelen Waltz'ın, Orta Doğu'daki güncel durum hakkında brifing aldığı ifade edildi.
'PKK/YPG yalnız kalacak' korkusu sardı
Haberde Pentagon'dan bazı yetkililerin, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin SDG’yi (terör örgütü PKK/YPG) savunmasız bırakacağına ve DEAŞ tutuklularının kaldığı hapishanelerin güvenliğini tehlikeye atacağına dikkat çektiği de ifade edildi.