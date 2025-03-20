İtalya'dan Suriye'deki projelere 50 milyon avro destek

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Roma'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından iki bakan, basın açıklaması yaptı. Tajani, “Suriye'deki geçiş sürecinin barışçıl, şiddetten uzak ve kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi Şam'ın taahhüdünün bir göstergesi olacaktır. Bu yönde olumlu bir sinyal teşkil eden son anayasa bildirgesinde yer alan Ulusal Diyalog Konferansı'nı olumlu değerlendiriyoruz” dedi.

Tajani, Şam hükümetinden ‘tüm Suriye vatandaşlarının korunması konusunda taahhüt aldığını ve herkesin eşit şekilde muamele göreceği konusunda güvence verildiğini' kaydetti. Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın varlığı konusunda duyduğu endişeyi Şeybani'ye ilettiğini söyleyen Tajani, terörle ve yasa dışı göçle mücadele ve Hristiyan topluluklara saygı gösterilmesi konularını da gündeme getirdiğini bildirdi.





50 milyon avro

Suriye'nin birlik ve istikrar içinde olmasının kendileri için önem taşıdığını aktaran Tajani, “İtalya, yaptırımların askıya alınmasını destekleyen ilk ülkelerden biri. Hükümetin ekonomik toparlanma için uygun koşullara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. İtalya, Suriye'de projelere 50 milyon avro yatırım yapmaya hazır. Ülkenin büyümesini teşvik etmek amacıyla bir iş forumu düzenleyeceğiz ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.





Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise ziyaretin amacının İtalya ile Suriye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek ve karşılıklı çeşitli alanlarda yeni bir sayfa açmak olduğunu belirterek, “Bugünkü görüşmemizde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ve uluslararası bölgesel düzeyde iş birliğinin yeniden başlatılması amacıyla yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Yaptırımların kaldırılması vurgulandı

İtalya'ya hem insani yardımları hem de Suriye'nin yeniden inşası ve yeniden doğuşuna yaptığı katkı dolayısıyla teşekkür eden Şeybani, “Görüşmemizde, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, ülkenin toparlanması ve yeniden inşasına yardımcı olması açısından önemi bir kez daha vurguladık” diye konuştu.











