Kameradan bakınca şoke oldu: ABD'de evin kapısını timsahlar çaldı

ABD'de yaşanan sıra dışı bir olay, hem şaşkınlık hem de tedirginlik yarattı.

Florida eyaletinde yaşanan olayda gece saatlerinde kapısının çaldığını duyan bir kişi, kim olduğunu görmek için güvenlik kamerasını kontrol ettiğinde kapıda iki tane timsahı gördü.

Sosyal medyada gündem oldu

Olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, timsahlardan birinin evin girişine kadar ilerleyip kapıyı yoklamaya çalıştığı anlar özellikle dikkat çekti.

Evin güvenlik kamerasına yansıyan bu ilginç anlar, kullanıcılar tarafından binlerce kez paylaşıldı.

Yetkililere haber verdi

Ev sahibi hızla yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, timsahları herhangi bir tehlikeye yol açmadan kontrollü şekilde bulundukları bölgeden uzaklaştırdı.

Yetkililer, bölgede zaman zaman vahşi yaşamla ilgili benzer durumların yaşanabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.







