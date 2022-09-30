Florida Ian'a teslim: 1,9 milyon hane karanlıkta

Küba'dan sonra ABD'nin Florida eyaletine ilerleyen Ian Kasırgası, dün saatte 241 kilometre hız kaydederek ABD'yi vuran en büyük beşinci kasırga oldu. Yüz binlerce insanı sel suları altında bırakan kasırga aynı şiddetle kuzeydoğuya ilerliyor.
ABD'nin Florida eyaletine kategori 4 seviyesinde ulaşan Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara sebep oldu, yaklaşık 1,9 milyon haneyi elektriksiz bıraktı. Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.
Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı. Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.
OHAL İLAN EDİLDİ
Florida Valisi Ron DeSantis “İnsanlar için dua edin" derken, Ian’ın “tarihi” boyutlarda bir kasırga olduğunu belirtti ve “Kötü bir gün olacak” diye konuştu. Ian’ın yol açacağı hasarın büyük bir bölümünün büyük fırtına nedeniyle okyanus sularının fırtınanın gücüyle kabarıp, karaya taşınmasından kaynaklanacağı sanılıyor. Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Carolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi. Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.