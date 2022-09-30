Florida Ian'a teslim: 1,9 milyon hane karanlıkta

Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara sebep oldu,

ABD'nin Florida eyaletine kategori 4 seviyesinde ulaşan Ian Kasırgası, ilk günde sel baskınları ve yıkımlara sebep oldu, yaklaşık 1,9 milyon haneyi elektriksiz bıraktı. Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın merkezine hareket etmesi beklenen kasırganın daha fazla hasara sebep olacağının ve sağanakların başlamasının öngörüldüğünü aktardı. Kasırga uyarısı yapılan Orlando’da yetkililer bölge sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Florida Valisi Ron DeSantis “İnsanlar için dua edin" derken, Ian’ın “tarihi” boyutlarda bir kasırga olduğunu belirtti ve “Kötü bir gün olacak” diye konuştu. Ian’ın yol açacağı hasarın büyük bir bölümünün büyük fırtına nedeniyle okyanus sularının fırtınanın gücüyle kabarıp, karaya taşınmasından kaynaklanacağı sanılıyor. Ian Kasırgası'nın rotasında bulunun Kuzey Carolina ve Virginia'da, şiddetli yağmurlar, sel ve olası kasırgaları içerebilecek bölgelerde olağanüstü hal ilan edildi. Küba'yı kategori 3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori 4 şiddetine ulaşabileceği belirtilmişti.

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FOTOĞRAF 6 Florida'nın Fort Mayer kasabasından kategori 4 şiddetinde ana karaya ulaşan kasırga, ülkenin içine doğru ilerleyişini sürdürürken, geçtiği yerlerde sular altında kalmış binlerce araç, çatısı uçmuş ve giriş katı sular altında kalmış evlerle, sokaklarda yıkılmış ağaçlar bıraktı. Ulusal Kasırga Merkezi, Florida'nın kuzeydoğusuna ve komşu eyaletlere doğru hareket eden Ian'ın, daha fazla hasara sebep olabileceği ve sağanak yağışların oluşturacağı sel baskınlarının hayati tehlike oluşturabileceği konusunda uyarıda bulundu. Charlotte İlçe Acil Durum Yönetimi Direktörü Patrick Fuller, su seviyesinin azalmaya başladığı batı Florida bölgesinde hasar tespitlerine başladıklarını, henüz hiçbir kayıp, yaralanma veya ölüm hadisesinin rapor edilmediğini ifade etti. Öte yandan, Ulusal Hava Servisi de son güncellemesinde kasırganın hızının biraz yavaşlayarak 112 kilometreye düştüğünü, ancak Atlantik Okyanusu kıyı şeridine yaklaştıkça tekrar hız kazanabileceğini belirtti. Kasırganın yaklaştığı komşu eyaletler Güney ve Kuzey Carolina ile Georgia'da olağanüstü hal ilen edilirken, Güney Carolina sahillerinde yaklaşık 3 metre yüksekliğinde gelgit hareketleri görüldü. Florida genelinde kasırga nedeniyle hala 2,5 milyona yakın kişiye elektrik hizmeti verilemiyor. ABD'de Ian Kasırgası'nın yol açtığı tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı ABD'nin Florida eyaletinde, kuzeydoğuya doğru gece boyunca ilerleyişini sürdüren Ian Kasırgası'nın neden olduğu tahribat gün yüzüne çıkmaya başladı.

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