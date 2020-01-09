Dünya Kanguru Adasının üçte biri yandı Fotoğrafları NASA yayınladı
OKYANUSYA

Kanguru Adası’nın üçte biri yandı: Fotoğrafları NASA yayınladı!

Kanguru Adası’nın üçte biri yandı: Fotoğrafları NASA yayınladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pek çok hayvanın yaşadığı Kanguru Adası’nın üçte birinin yandığını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Haber Merkezi İHA
Yangında, koalaların 25 bininin hayatına mal olduğu belirtildi.
Yangında, koalaların 25 bininin hayatına mal olduğu belirtildi.

Avustralya, tarihinin en büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aylardır orman yangınlarının söndürülmeye çalışıldığı Avustralya’da NASA, ülkedeki felaketi gözler önüne seren fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan pek çok hayvanın yaşadığı Kanguru Adası’nın yangın öncesi ve yangın sonrası çekilen uydu fotoğraflarını yayınlayan NASA, adanın üçte birinin yandığına vurgu yaptı. NASA’nın Terra uydusunun fotoğraflarında yeşil olan alanların yangın sonrası küle dönüştüğü gözler önüne serildi.

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Kanguru adasının üçte biri kül olurken, ada deniz aslanları, koalalar, kırmızı kuyruklu kara kakadu da dahil nesli tükenmekte olan kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Adanın batısındaki Flinders Chase Milli Parkı’nda ise penguen kolonileri ve ünlü kıyı kaya oluşumları bulunuyor. Ayrıca Ligurian bal arılarının kolonisi de bulunuyor.

Flinders Chase Milli Parkı’na yıldırım düşmesi sonucu yangın başlamıştı.

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‘Ekolojik bir trajedi’

Adanın yangından önce 16 Aralık 2019’da çekilen fotoğrafını ve 7 Ocak 2020’de çekilen fotoğrafını yayınlayan NASA, adanın kısa bir süre içerisinde içler acısı hale geldiğini, adada sadece orman yangını trajedisinin yaşanmadığını ekolojik bir trajedinin yaşandığını ifade etti.

Flinders Chase Milli Parkı’na yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kısa sürede yayılarak adanın popüler hayvanlarından olan koalaların 25 bininin hayatına mal olduğu belirtiliyor.

NASA’nın Terra uydusunun fotoğraflarında yeşil olan alanların yangın sonrası küle dönüştüğü gözler önüne serildi.

480 milyon hayvan öldü

Tarihinin en büyük orman yangınıyla mücadele eden Avustralya’da en az 27 kişi hayatını kaybetti. 480 milyon hayvanın öldüğü ülkede yüzlerce Avustralyalı, orman yangınlarını kasten çıkardığı iddiasıyla gözaltına alındı. 10.3 milyon hektardan fazla alan kül oldu. Yangın, Sidney, Kanberra ve Melbourne şehirlerini yoğun dumana maruz bıraktı.

Yangından kaçıp sahile sığındılar
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Yangından kaçıp sahile sığındılar
Avustralya'da devam eden ve Victoria bölgesinde büyüyen orman yangınlarında, yetkililerin çağrısı üzerine yaklaşık 4 bin kişi yangından kaçmak için sahile sığındı. 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Avustralya’da NASA, ülkedeki felaketi gözler önüne seren fotoğraflar yayınlamaya devam ediyor.

Tahliye işlemleri sürüyor

Avustralyalı yetkililer, binlerce kişinin evsiz kaldığı ve tahliye işlemlerinin sürdüğü ülkede orman yangınlarını körükleyen sıcak hava nedeniyle toplu tahliye çağrısı yaptı. Hükümet, tahliye işlemlerine yardımcı olabilmek için Avustralya Savunma Kuvvetlerinden (ADF) 3 binden fazla kişiyi görevlendirdi.

Avustralya’nın en büyük üçüncü adası

Kanguru Adası, Tazmanya ve Melville Adası’ndan sonra Avustralya’nın üçüncü büyük adası ve Adelaide’nin 112 kilometre güneybatısındaki Güney Avustralya eyaletinde yer alıyor. Ada hem Avustralyalılar hem de doğa severler için popüler bir turizm merkezi.

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