Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 65 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 55 bin 362'ye yükseldi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 65 ölü ve 315 yaralının getirildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 245'e yükseldiği, 2 bin 152 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.