Katil İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti

Saldırıda Filistinli Muhenned Osman Fervane hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Filistin yerel medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’e ait savaş uçakları Han Yunus kentinin merkezindeki bir evi hedef aldı.
Saldırıda Filistinli Muhenned Osman Fervane hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Yerel kaynaklar, Fervane’nin düğününe saatler kala saldırıda yaşamını yitirdiğini aktardı.
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