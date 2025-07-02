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Katil İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti

10:322/07/2025, Çarşamba
AA
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Katil İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.
Katil İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 10'u insani yardım bekleyen Filistinliler olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'ye insani yardım girişini kısıtlayıp, yayınladığı sürgün emirleriyle insani felakete sebep olan İsrail ordusunun hedefinde yine insani yardım bekleyen siviller ve yerinden edilen Filistinliler vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun Mevasi bölgesindeki bir evi hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Han Yunus'ta İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilere ait 3 çadırı bombalaması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun Han Yunus'un merkezinde Filistinlileri hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, kentin çeşitli bölgelerinde enkaz altından 2 Filistinlinin cenazesi çıkarıldı.
Gazze'nin orta kesiminde, Selahaddin Caddesinde İsrail ordusunun yiyecek bulma ümidiyle insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alması sonucu 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 50'den fazlası da yaralandı.
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