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Gazze'de can kaybı 56 bin 647'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 56 bin 647'ye yükseldi

15:411/07/2025, Salı
AA
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Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralının getirildiği kaydedildi.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralının getirildiği kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 116 artarak 56 bin 647'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 116 ölü ve 463 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 315 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 64 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 647'ye, yaralıların sayısının da 134 bin 105'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 600'e, yaralıların sayısı da 4 bin 278'e çıktı.

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