Dünya Kazakistanda koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
KORONAVİRÜS

Kazakistan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kazakistan'da diplomatlar ve uluslararası örgüt temsilcileri dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişi yarından itibaren askıya alınacak. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Kazakistan
Fotoğraf: Arşiv / Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.

15 Mart'a kadar devam edecek

Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayımlanan kararnamede, halkı Kovid-19'dan korumak amacıyla 16 Mart-15 Nisan'da ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

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Faaliyetler sınırlandırıldı

Devlet ve stratejik binalar, halkın yaşamsal faaliyetini sağlayan tesisler dahil kamu düzeninin korunması, ulaşımın sağlanması faaliyetlerinin güçlendirileceği vurgulanan kararnamede, büyük ticari tesislerinin faaliyetlerinin sınırlanacağı belirtildi.

Kararnamede, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatrolar, fuar merkezleri ve diğer kalabalık tesislerin faaliyetlerinin askıya alındığı kaydedildi.

Ayrıca Kazakistan diplomatları, yabancı ülke diplomatları ve uluslararası örgüt temsilcilerinin dışında ülkeye yabancı vatandaşların girişinin yarından itibaren durdurulacağı aktarıldı.

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Özbekistan'da ülkeye giriş çıkışlar kapatılacak

Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov da yaptığı açıklamada, yarından itibaren giriş ve çıkışlar için ülke sınırlarının kapatılacağını duyurdu.

Tüm uçuşların durdurulacağını bildiren Aripov, ülke genelinde Nevruz Bayramı kutlamaları dahil tüm etkinliklerin yasaklandığını, 16 Mart itibarıyla üniversite, orta öğretim kurumları ve kreşlerin erken tatile gireceğini kaydetti.

Rusya'da 4 yeni vaka

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde Kovid-19 vaka sayısının 4 kişi artarak 63'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüsten etkilenen vatandaşların son 2 haftada İtalya, İsviçre, Avusturya ve Fransa’yı ziyaret ettikleri aktarıldı.

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Azerbaycan'da 4 kişide daha virüs tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahı, ülkede Kovid-19'a 4 kişide daha rastlandığını, böylece vaka sayısının 16'ya çıktığını duyurdu.

Gürcistan, Rusya ile giriş-çıkışları kısıtladı

Bugüne kadar 30 Kovid-19 vakasının rastlandığı Gürcistan'da, vaka sayısı artmazken; Rusya ile giriş-çıkışlara kısıtlama uygulandı.

Gürcistan, daha önceden Azerbaycan ve Ermenistan ile giriş-çıkışları 10 gün süreyle askıya almıştı.

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Koronavirüs şüphesi görülen kızını hastaneden kaçırdı

Fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'de görülen korona virüs vakasının ardından halk, kolonya ve el dezenfektanları satan noktalara akın etti.
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Fakat fiyatlar korona virüsü sonrasında fırsatçılar tarafından bir anda zamlandı.
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Kolonya fiyatlarının fırsatçılar tarafından zamlandığını gören Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, köylülere kolonyayı 1 liradan sattı.
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Köyde bulunan kolonya fabrikasından alınan 80 derecelik kolonyaları köy meydanında hazırlanan stantlarda köy halkına 1 liraya satışa çıkartmasının ardından halk kolonyaları almak için izdiham oluşturdu.
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Köylüler korona virüs sonrasında fırsatçıların kolonyalara zam yaptığını, bu nedenle köy muhtarının yaptığı çalışmadan memnun olduklarını dile getirdi.
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Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, korona virüs nedeniyle vatandaşların kolonyaya rağbet gösterdiğini, bazı fırsatçıların ise fiyatlara zam yaptığını fakat halka kolonyayı Yeni Taşköprü'de 1 liraya sattıklarını dile getirdi.
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Gür, “Öncelikle korona virüs olayından sonra aşırı derece ile kolonya ihtiyacı doğdu. Dehşet derecede de bu fiyatları abartmaya başladılar. Bir karaborsa oluştu. Bu karaborsayı kırmak, hem köyümüzün halkına yardımcı olmak için çok sevdiğimiz hayırsever bir vatandaşımız, kolonya üreticisi bir ağabeyimiz bize bu ürünleri verdi. Halkımıza yardımcı olalım, biz de bu kolonyaları dağıtalım dedi. Karaborsadan değil de halkımıza yardımcı olmak için bu kolonyaları bize verdi. Muhtarlığımız aracılığı ile bütün halkımıza 80 derece kolonyanın burada dağıtımını yapıyoruz. Etrafta kolonyayı bulamayan vatandaşlarımız bulduklarında da çok fahiş fiyat olduğunu söylüyorlar. Burada bizim ucuza verdiğimizi duyan köylüler, vatandaşlar gelip buradan kolonya alıyorlar şu anda. Biz kolonyanın tanesini 1 liradan veriyoruz dedi.
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Vatandaşlar da tanesi 1 liraya satılan kolonyaları koli koli alarak evlerine götürdü.
Fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından, Düzce'de birçok noktada kolonya satışları patladı. Fırsatçılık yaparak kolonya fiyatlarını yükseltenlere inat Düzce'nin Yeni Taşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, kolonyayı köylülere 1 liraya sattı. Köyde kolonya almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturdu.
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