Kazakistan'da 'nükleer enerji' referandumu: Tokayev tarihi duyurdu

"Ülke için önemli olan her adım halkın desteğiyle atılması gerekiyor. Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik referandum düzenlenmesi konusunu geçen yıl dile getirdim ve dolayısıyla bu konu bir yıldır kamuoyunun gündeminde. Bu sürenin vatandaşların bilinçli karar vermesi için yeterli bir süre olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda hükümetin önerisini destekliyorum. Nükleer enerji santralinin inşa edilmesine yönelik ülke çapındaki referandum bu yıl 6 Ekim'de yapılacak ve bugün ilgili kararı imzalıyorum"