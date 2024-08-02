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Ekonomi

ABD’li şirket yatırıma geliyor

Güneş, rüzgar ve barajların ardından önümüzdeki aylarda enerji zincirine nükleeri ekleyecek olan Türkiye, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda elektrik üretim portföyüne küçük modüler reaktörleri (SMR) de dahil edecek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:23 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ilgi gösteriyor. Küçük modüler reaktörler konusunda iki ülke yakın temasta. Bu çalışmalar kapsamında yakın bir zamanda ABD’li nükleer enerji şirketi Westinghouse da Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu ziyarette iki ülke arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar görüşülecek.

300 MEGAVATA KADAR ENERJİ ÜRETİYOR

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) için görüştüğü biliniyor ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD ziyaretinde de SMR’lerin Türkiye enerji sistemine dâhil edilmesi ile ilgili görüşmeler yapılmıştı.



#Enerji
#ABD
#nükleer enerji
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