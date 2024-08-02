ABD’li şirket yatırıma geliyor

Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma ve yeni santral inşa etme hedefine ABD ilgi gösteriyor. Küçük modüler reaktörler konusunda iki ülke yakın temasta. Bu çalışmalar kapsamında yakın bir zamanda ABD’li nükleer enerji şirketi Westinghouse da Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu ziyarette iki ülke arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar görüşülecek.

ABD'nin daha önce Türkiye ile sadece küçük modüler reaktör (SMR) için görüştüğü biliniyor ancak milyarlarca dolar yatırım gerektiren büyük ölçekli santraller için görüşme yürüttüğü bilinmiyordu. Daha önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ABD ziyaretinde de SMR’lerin Türkiye enerji sistemine dâhil edilmesi ile ilgili görüşmeler yapılmıştı.