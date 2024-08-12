Kursk'ta nükleer savaş tehdidi

Ukrayna ordusunun geçen hafta içi Rusya toprakları içine başlattığı karşı saldırı devam ederken Kiev yönetiminden de harekata ilişkin ilk resmi açıklama da geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Rusya’nın batısındaki Kursk bölgesinde sınır ötesi bir saldırı düzenlediğini kabul ederken, "Ukrayna ordusu savaşı saldırganın topraklarına taşıdı” ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın Kursk bölgesine saldırısı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir yabancı gücün Rus topraklarına girmesi olarak da tarihe geçti.

Putin'den doktrin hatırlatması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen Haziran ayında yaptığı açıklamada nükleer doktrin vurgusu yapmıştı. Putin, "Nükleer silahların kullanımı, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit söz konusu olduğunda istisnai durumlarda mümkündür. Böyle bir durumun oluştuğuna inanmıyorum. Böyle bir ihtiyaç yok" ifadelerini kullanmış ve bu doktrinde bazı değişiklikler yapmayı göz ardı etmediklerini ifade etmişti. Ukrayna ordusunun Kursk saldırısını "Büyük provokasyon" diye niteleyen Rus liderin nükleer doktrinde değişikliğe gidip gitmeyeceği bilinmiyor. Sürpriz saldırı için Ukrayna ordusuna teşekkür eden Zelenski, Rusya’daki operasyonu ülkenin en üst düzey askeri komutanı General Oleksandr Syrskyi ile görüştüğünü belirtti. Zelenskiy konuşmasında, “Ukrayna, adaleti gerçekten yeniden tesis edebileceğini ve saldırgana gereken baskıyı uygulayabileceğini kanıtlıyor” dedi.

BİNLERCE ASKER RUSYA'DA

Rus ordusundan dün yapılan açıklamada Kursk bölgesinde 30 kilometre içeriye giren Ukrayna ordusu birliklerinin ve teçhizatının hedef alındığı belirtildi. İnternette dolaşan bazı videolarda da Ukrayna üniformalı askerlerin bazı binalardan Rus bayraklarını indirdikleri görüldü. İngiliz medyasına konuşan bir Ukraynalı yetkili de Kursk saldırısının amacının "Düşmana (Rusya) olabilecek en fazla kaybı verdirmek ve Rusya içinde istikrarsızlık oluşturmayı" taşıdığını söyledi. Yetkili Rus ordusunun bin kadar Ukrayna askerinin sınırdan içeri girdiği iddiasını ise "binlerce" ifadesiyle karşılık verdi.

Stratejik santral tehdit altında

Ukrayna ordusunun karşı saldırısı bölgede bulunan Kursk Nükleer Santralini de gündeme getirdi. Rusya Nükleer Ajansı, santralin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. Ukraynalı yetkililer ise nükleer santrali ele geçirme hedefi olup olmadığını "Kursk operasyonunun nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz, nükleer güvenlik problemi oluşturma peşinde değiliz" sözleriyle muğlak bıraktı.

Sınırda yığınak

Öte yandan Rusya'nın Kursk bölgesine komşu Ukrayna toprağı Sumy'de sınır bölgesinde Ukrayna tank birliklerinin toplanmaya başladığı iddia edildi. Tanklarda, şu an Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna zırhlı araçlarında kullanılan "beyaz üçgen işareti" olduğu görüldü. Zırhlı araçlarda bu işaretin görülmesi daha fazla Ukrayna birliğinin Rus topraklarına girme hazırlığı yaptığı iddiasına sebep oldu. Ukrayna’nın ilerleyişini durdurmakta zorlanan Rusya, “terörle mücadele” durumu ilan ettiği Kursk bölgesinden 76 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Santralde korkutan yangın

Rus işgali altındaki Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinde Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktı. Yangın sonrası Avrupa'nın en büyük santralinin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi. Yangına ilişkin Rusya ve Ukrayna’dan birbirini suçlayan açıklamalar geldi. Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya’nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS’nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirterek, “Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor” ifadesini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise “Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde” dedi.







