Kuzey Kore ABD'nin revize edilen nükleer strateji planına tepki gösterdi

Yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin "ABD'nin tehlikeli nükleer duruşunu yeniden düzenlemesinden kaynaklanabilecek her türlü güvenlik sorununu kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için stratejik gücünü her zaman olduğu gibi her şekilde güçlendireceği ve her türlü nükleer tehdide kararlılıkla karşı koyacağı" belirtildi.
Kuzey Kore'nin nükleer gücünü geliştirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu, bölgesel barış ve güvenliği sağlamak ve kendini korumak için meşru müdafaa hakkının en temel ve meşru uygulamasıdır" ifadelerine yer verildi.
Ne olmuştu?
New York Times gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın martta Amerikan ordusuna ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve silahlarına karşı hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenleme talimatı verdiği iddia edilmişti.
Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkatin çekildiği haberde, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu öne sürülmüştü.