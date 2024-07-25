ABD'den Çinli kuruluşlara Kuzey Kore yaptırımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze programının çok sayıda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiği hatırlatılırken, “Dahası, Kuzey Kore Ukrayna'daki sivil nüfusu ve altyapıyı hedef almaya devam eden Rusya'ya balistik füzeler tedarik ederek Rusya'nın acımasız savaşına katkı sağlamaktadır” denildi.

ABD'nin Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını ihlal ederek balistik füze teknolojilerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam etmesinin hem bölge hem de uluslararası toplum için “sorumsuzca” ve “istikrarsızlaştırıcı” eylemler olduğunu belirterek, "Amerika Birleşik Devletleri, bu teknolojiler için gerekli kilit malzemeleri sağlayan yasadışı tedarik ağlarını etkisiz hale getirmek ve bu faaliyetlere dahil olanları sorumlu tutmak için uluslararası yaptırımlar dahil tüm araçları kullanmaya kararlıdır” ifadelerini kullandı.