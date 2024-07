ABD'den Çinli kuruluşlara Kuzey Kore yaptırımı

Alınan karar kapsamında, Beijing Sanshunda Electronics Science and Technology, Qidong Hengcheng Electronics, Shenzhen City Mean Well Electronics, Beijing Jinghua Qidi Electronic Technology ve Yidatong Tianjin Metal Materials şirketleri ile bu şirketlerle bağlantısı bulunan Choe Chol Min, Shi Qianpei, Du Jiaxin, Wang Dongliang, Chen Tianxin ve Shi Anhui'nin yaptırım listesine eklendiği belirtildi. Söz konusu kişi ve kuruluşların varlıklarının dondurulduğu ve ticaret kısıtlaması uygulandığı aktarıldı.